Художняя гимнастка Анна Ризатдинова, фаворитка Влада Ямы из "Танців з зірками", показала, как наслаждается отдыхом в Дубае.

Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова является успешной украинской художней гимнасткой. Звезда также участвовала в "Танців з зірками", где была фавориткой Влада Ямы. Не забывает Анна и об Инстаграм, где ведет свой блог.

"Почему я уехала в Дубай?

Октябрь и ноябрь прошлого года стали очень стрессовыми и морально тяжелыми для меня. Полно истощение, ноль жизненных ресурсов и энергии, выгорание — мне не хотелось ни-че-го.

Декабрь я заставляла себя работать и жила мыслью о скором отдыхе в теплой стране, и к тому же, с Ромой!

Последнее время я практически не видела сына — Академия, работа, проекты, встречи.

Поэтому после соревнований по гимнастике, я осталась в Дубай на законный отдых

В этот раз Дубай открылся для меня с новой стороны, мы обошли все возможные тематические парки, я даже составила свой список топ-мест к посещению.

Весь отпуск вместе с Ромой я веселилась как ребенок, грелась на солнышке и получала витамин D", - написала Анна.

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