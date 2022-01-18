Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова является успешной украинской художней гимнасткой. Звезда также участвовала в "Танців з зірками", где была фавориткой Влада Ямы. Не забывает Анна и об Инстаграм, где ведет свой блог.
"Почему я уехала в Дубай?
Октябрь и ноябрь прошлого года стали очень стрессовыми и морально тяжелыми для меня. Полно истощение, ноль жизненных ресурсов и энергии, выгорание — мне не хотелось ни-че-го.
Декабрь я заставляла себя работать и жила мыслью о скором отдыхе в теплой стране, и к тому же, с Ромой!
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Последнее время я практически не видела сына — Академия, работа, проекты, встречи.
Поэтому после соревнований по гимнастике, я осталась в Дубай на законный отдых
В этот раз Дубай открылся для меня с новой стороны, мы обошли все возможные тематические парки, я даже составила свой список топ-мест к посещению.
Весь отпуск вместе с Ромой я веселилась как ребенок, грелась на солнышке и получала витамин D", - написала Анна.
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