Як пише Politeka.net, головна героїня першого проекту "Холостячка" Ксенія Мішина вирішила показати шанувальникам, як веселиться із сином під час чергової поїздки за кордон. Артистка показала, як насолоджується щасливим часом із дитиною.

Як відомо, артистка одна виховує свого сина Платона і займається його культурною освітою. Хлопчик багато навчається, ходить на додаткові заняття, що його цікавлять, і нерідко вражає милим спілкуванням з мамою.

Сама Ксенія дуже горда за дитину, адже вона її опора. В Інстаграм вона любить пожартувати з приводу їхнього різного бунтарства і не приймає зайву критику користувачів:

«Так-так, сам за кермом. Катає мене тут, дивіться, який уже дорослий» - похвалилася Ксенія під новими кадрами.

До цього Ксенія Мішина вирішила розповісти українцям про те, як пропаганда впливала на життя українця та як слід боротися з неправдивою інформацією.

«Цей текст навів мені пост, який я прочитала вранці, головним посилом якого було питання: що якби? Хочу нагадати, що російська пропаганда існувала задовго до цієї війни. Раніше, ніж я народилася. А народилася я в УРСР, в Україні, в Севастополі, в «місті російських моряків» - поділилася Ксенія.

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