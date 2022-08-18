Популярный украинский телеведущий, ведущий шоу "Холостяк" и "Холостяка" Григорий Решетник, который с начала войны отвез жену и детей на западную Украину в более безопасное место, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложил очаровательное семейное фото и поделился радостной новостью.

Как видно, на новой фотографии все семейство Решетников запечатлено в своем доме, стоя у лифта. И все в сборе – Григорий, его жена Кристина и трое замечательных сынишек. Все веселые и счастливые. И это не удивительно – как оказалось, ведущий забрал домой в Киев свое семейство, о чем поспешил сообщить поклонникам.

"Забрали детей в Киев! Наконец-то все вместе дома", - подписал фото Григорий. А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию ведущего: "Невероятные", "Поздравляю вас", "Сашуня уже такой взрослый", "Какая радость, когда вся семья дома вместе", "Молодцы", "Обожаю вашу семью, вы классные. Патриотические и просто крутые", "Вот и хорошо, храни Бог вашу семью", "Как же вы красивы. Мирного неба вам, настоящие", "Вся семья в сборе", "Какие вы красивые".

Напомним, "Алинка, мы так скучаем": Гросу после долгой паузы вышла на связь и заинтриговала премьерой.

Как сообщала Politeka, "Все дороги ведут домой": экс-жена Дзидзьо SLAVIA показала себя в родном городе

Также Politeka писала, что "У нас нет лета": Каменских раздраконила украинцев новым фото из-за границы.