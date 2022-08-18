Популярный украинский шеф-повар, ресторатор и шоумен Евгений Клопотенко, который был победителем шоу "Мастер Шеф", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз кулинар поделился видео, на котором готовит, еще и не сам, а в подписи к публикации рассказал о новом проекте, к которому присоединился.

По словам Евгения, для него всегда было сложно отвечать на вопрос о том, что есть беременным женщинам или тем, которые только родили и кормят ребенка молоком.

"Раньше я впадал в ступор, когда меня спрашивали, что есть беременным или кормящим мамам. Потому что я беременным никогда не был и не совсем имею грудь. Точнее, есть, но не такие, у которых может быть молоко. Ну вы поняли. Плюс я не врач и не эксперт по диетическому питанию. Я просто знаю, как сделать вкусную еду из продуктов, которые вам доступны. Вот в этом я всем экспертам", - рассказал Клопотенко.

И раскрыл подробности, что присоединился к проекту "Совместно к обучению", где пообщался со специалистами – врачами-диетологами, и вместе они сделали видеокурс по здоровому питанию для всей семьи.

"Наша цель – дать украинцам крутую информацию о том, как есть, чтобы быть еще сильнее нацией. Следующие видео будут о том, что есть детям и как можно заменить сладкое. Так что подписывайтесь и смотрите", - поделился Евгений.

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