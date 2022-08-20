Как пишет Politeka.net, главная героиня первого проекта "Холостячка" Ксения Мишина решила показать поклонникам, как веселится с сыном во время очередной поездки заграницу. Артистка показала, как наслаждается счастливым временем с ребенком.
Как известно, артистка одна воспитывает своего сына Платона и занимается его культурным просвещением. Мальчик много учится, ходит на интересующие его дополнительные занятия и нередко впечатляет милым общением с мамой.
Сама Ксения очень горда за ребенка, ведь он ее опора. В Инстаграм она любит пошутить по поводу их разного бунтарства и не принимает лишнюю критику пользователей:
«Да-да, сам за рулем. Катает меня тут, смотрите, какой уже взрослый» - похвасталась Ксения под новыми кадрами.
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До этого Ксения Мишина решила рассказать украинцам о том, как пропаганда влияла на жизнь украинца и как следовало бороться с ложной информацией.
«Этот текст внушил мне пост, который я прочла утром, главным посылом которого был вопрос: что если бы? Хочу напомнить, русская пропаганда существовала задолго до этой войны. Раньше, чем я родилась. А родилась я в РСФСР, в Украине, в Севастополе, в «городе русских моряков»» - поделилась Ксения.
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