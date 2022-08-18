Популярная украинская певица Лида Ли, которая была участницей последнего сезона "Танців з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда заинтриговала премьерой новой песни и показала фрагмент будущего клипа.

Как оказалось, к записи песни Лида приобщила множество украинских знаменитостей. Судя по кадрам, артистка собрала в клипе не только певцов, но и телеведущих, блогеров, спортсменов, комиков и других артистов. И получилось весьма здорово, еще и песню они поют очень красивую. Сама Лида появилась в ролике крупным планом, она предстала в очаровательном светлом образе.

В подписи к публикации Лида Ли написала: "Один мы мир! Мы – Украина! #НастанеЧас уже завтра…". Пользователи тут же принялись комментировать видео: "Лида, ты молодец что всех нас собрала", "Крутышки", "Вау", "Нет слов, это очень вау", "Вау, и частица Ирпеня тоже в видео", "Все будет Украина", "Очень круто", "Невероятные", "Так красиво, мило, моя дорогая".

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