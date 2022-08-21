Як пише Politeka.net , Слава Камінська - відома українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели", в якій пробула протягом 15 років. Після розвалу групи зірка вступила в конфлікт із екс-партнеркою Вікторією Сміюхою. Як виявилося, без аб'юзу у групі не обійшлося. А після початку війни Слава поїхала з дітьми до Нідерландів, де перебуває і зараз. Не забуває Слава і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
На нових фото Слава показала дочку Лауру. Малятко була з чорно-рудим волоссям. Як можна побачити знімками, Камінська знайшла для дочки перуку.
"Лаура Едгарівна. Тепер чорно-руда, як тато з мамою. Пол Амстердама для скаженого собаки не крос, коли царівні закортіло", - написала Слава.
Фанати, включаючи дружину Остапчука, поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
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"Лаура красуня", "Прикольна перука", "Це такий жарт, напевно", "Блонді краще".
Нагадаємо, Камінська після відвідин українських лікарів повернулася за кордон
А ще Politeka повідомляла, що Камінська з "НеАнгелів" показала "нову" особу після лазерних процедур.
Також Politeka писала, що Камінська з "НеАнгелів" повернулася до Києва і одразу звернулася до лікарів.