Як пише Politeka.net , Слава Камінська - відома українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели", в якій пробула протягом 15 років. Після розвалу групи зірка вступила в конфлікт із екс-партнеркою Вікторією Сміюхою. Як виявилося, без аб'юзу у групі не обійшлося. А після початку війни Слава поїхала з дітьми до Нідерландів, де перебуває і зараз. Не забуває Слава і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

На нових фото Слава показала дочку Лауру. Малятко була з чорно-рудим волоссям. Як можна побачити знімками, Камінська знайшла для дочки перуку.

"Лаура Едгарівна. Тепер чорно-руда, як тато з мамою. Пол Амстердама для скаженого собаки не крос, коли царівні закортіло", - написала Слава.

Фанати, включаючи дружину Остапчука, поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Лаура красуня", "Прикольна перука", "Це такий жарт, напевно", "Блонді краще".

Нагадаємо, Камінська після відвідин українських лікарів повернулася за кордон

А ще Politeka повідомляла, що Камінська з "НеАнгелів" показала "нову" особу після лазерних процедур.

Також Politeka писала, що Камінська з "НеАнгелів" повернулася до Києва і одразу звернулася до лікарів.