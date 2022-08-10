Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны вместе с детьми переехала жить за границу, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звезда удивила кадром со своего возвращения в Киев и встречи с давним другом.

На новой фотографии Слава запечатлена в уютной квартире в компании своего друга блогера Кирилла Скачкова. Певица буквально растаяла в его объятиях, тогда как блогера ее поклонники даже не сразу узнали, так он похудел. Перед камерой артистка появилась в стильном образе – на ней широкие светлые брюки и пестрая блузка с цветочным узором. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к фотографии Каминская написала: "Арина Родионовна приехала упаковывать в беби бокс своего А.С. Сори, сори, сори, сори". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото артистки с ее другом: "Ммм, что за локация?", "Наконец-то", "Кира шота худющий прям ваще", "Так ждала ваше фото", "Верни свое лицо", "Дубль два?", "Бони и Клайд", "Ждем веселых сторис", "Брокколи, такой смешнючий".

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Как сообщала Politeka, "С возвращением": Каминская из "НеАнгелов" удивила кадром из Киева.

Также Politeka писала, что "Видел войну вблизи": ведущий "Маски" Остапчук рассказал, как побывал на передовой.