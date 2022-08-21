Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы", в которой пробыла на протяжении 15 лет. После развала группы звезда вступила в конфликт с экс-партнершей Викторией Смеюхой. Как оказалось, без абьюза в группе не обошлось. А после начала войны Слава уехала с детьми в Нидерланды, где находится и сейчас. Не забывает Слава и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А на новых фото Слава показала дочь Лауру. Малышка была с черно-рыжими волосами. Как можно увидеть по снимкам, Каминская нашла для дочери парик.
"Лаура Эдгаровна. Теперь черно-рыжая , как папа с мамой. Пол Амстердама для бешеной собаки не кросс , когда царевне приспичило", - написала Слава.
Фанаты, включая жену Остапчука, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Лаура красотка", "Прикольный парик", "Это такая шутка, наверное", "Блонди лучше".
Напомним, Каминская после посещения украинских врачей вернулась за границу
А еще Politeka сообщала, что Каминская из "НеАнгелов" показала "новое" лицо после лазерных процедур, фото
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