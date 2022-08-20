Артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, живе у шлюбі з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Вони виховують дітей разом і не так часто розповідають про себе в Інстаграм. Зрідка співачка балує фанів новими кадрами.

Цього разу Камалія похвалилася новим чином, який використала під час презентації нової пісні. Таким чином зірка хотіла звернути на себе увагу та нагадати про улюблену творчість.

«Богиня ❤; Неймовірно❤️; ❤️Красуня❤️; Добре 🙌; Дуже хороша пісня🥰🥰🥰Наша Найкраща🇺🇦❤; Дуже красиво та талановито, ну як завжди; Супер красиво українською мовою, так тримати 🔥; Дуже гарна пісня, і ви красуня 😍; Дуже хороші пісня та образ😍; Клас! Набагато краще звучать ваші пісні» - пишуть у мережі.

Також зірка поділилася чарівним фото зі своїми дочками-школярками, а у підписі до публікації поставила питання, яке зараз турбує всіх батьків.

На новій фотографії можна побачити близнючок Арабеллу та Мірабеллу, які відображені на шкільній лінійці – у шкільній формі та з букетами в руках.

У підписі до публікації артистка написала: "Друзі залишилися два тижні до 1 вересня. Мами, як ви вважаєте, чи безпечно нашим діткам ходити до школи чи все-таки онлайн?"

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