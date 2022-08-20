Артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, живет в браке с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Они воспитывают вместе детей и не так часто рассказывают о себе в Инстаграм. Изредка певица балует фанатов новыми кадрами.
В этот раз Камалия похвасталась новым образом, который использовала во время презентации своей новой песни. Таким образом звезда хотела обратить на себя внимание и напомнить о любимом творчестве.
«Богиня❤; Невероятно❤️; ❤️Красавица❤️; Хорошо🙌; Очень хорошая песня🥰🥰🥰Наша Лучшая🇺🇦❤; Очень красиво и талантливо, ну как всегда; Супер красиво на украинском языке, так держать🔥; Очень хорошая песня, и вы красавица😍; Очень хорошие песня и образ😍; Класс! Гораздо лучше звучат ваши песни» - пишут в сети.
Также звезда поделилась очаровательным фото со своими дочками-школьницами, а в подписи к публикации задала вопрос, который сейчас беспокоит всех родителей.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Горовая после возвращения в Украину показала, кого случайно встретила на улице: "А где Потап?"
Пономарева восхитил танец украинского защитника без ноги и с флагом: «Так держать, Богдан!»
Старший сын Джамалы ошеломил маму словами о событиях в Украине: "Я не понимаю, где он такое услышал..."
"Нафтогаз" обнародовал цену на газ для отопительного сезона и возмутил украинцев: "Не приводите в пример ЕС"
На новой фотографии можно увидеть близняшек Арабеллу и Мирабеллу, которые запечатлены на школьной линейке – в школьной форме и с букетами в руках.
В подписи к публикации артистка написала: "Друзья остались две недели до 1 сентября. Мамы, как вы думаете, безопасно ли нашим деткам ходить в школу или все-таки онлайн?"
Напомним, "Молодец, что всех собрала": Лида Ли из "Танців з зірками" показала кусочек нового клипа с украинскими артистами.
Как сообщала Politeka, "Раньше я впадал в ступор": Клопотенко из "Мастер Шеф" порадовал украинок новым проектом, видео.
Также Politeka писала, что "Какая радость": ведущий Решетник растрогал новостями о своей семье, фото.