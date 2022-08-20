Артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, живет в браке с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Они воспитывают вместе детей и не так часто рассказывают о себе в Инстаграм. Изредка певица балует фанатов новыми кадрами.

В этот раз Камалия похвасталась новым образом, который использовала во время презентации своей новой песни. Таким образом звезда хотела обратить на себя внимание и напомнить о любимом творчестве.

«Богиня❤; Невероятно❤️; ❤️Красавица❤️; Хорошо🙌; Очень хорошая песня🥰🥰🥰Наша Лучшая🇺🇦❤; Очень красиво и талантливо, ну как всегда; Супер красиво на украинском языке, так держать🔥; Очень хорошая песня, и вы красавица😍; Очень хорошие песня и образ😍; Класс! Гораздо лучше звучат ваши песни» - пишут в сети.

Также звезда поделилась очаровательным фото со своими дочками-школьницами, а в подписи к публикации задала вопрос, который сейчас беспокоит всех родителей.

На новой фотографии можно увидеть близняшек Арабеллу и Мирабеллу, которые запечатлены на школьной линейке – в школьной форме и с букетами в руках.

В подписи к публикации артистка написала: "Друзья остались две недели до 1 сентября. Мамы, как вы думаете, безопасно ли нашим деткам ходить в школу или все-таки онлайн?"

Напомним, "Молодец, что всех собрала": Лида Ли из "Танців з зірками" показала кусочек нового клипа с украинскими артистами.

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