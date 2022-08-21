Співачка Оля Полякова показала дочок, які заговорили українською мовою, поділившись новими кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка має двох дітей - 17-річну Машу та 10-річну Алісу. Також Оля веде шоу "Дорослі дівчатка" разом із телеведучою Машею Єфросініною. І нещодавно зіркова парочка потрапила у скандал через мовне питання. Адже співачка та телеведуча відмовилися переходити на українську, поскаржилися на мізерний словниковий запас. А днями зірка повернулася до України з дочками.

Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Полякова поділилася сторіс, де показала себе та дочок.

"Ну що дівчатка, як вам у Києві. Аліса, Маша? Як у Києві?", - Запитала Оля, звертаючись до дочок.

"Дуже красиво. Як удома", - сказали дівчинки у відповідь.

"Боже, так добре. Все так по-домашньому", - сказала Оля і засміялася.

Варто зазначити, що Маша Полякова, як і зіркова мати, займається музикою і веде блоги. Дочка Полякової досі не перейшла українською мовою, створюючи контент.

Нагадаємо, Полякова з доньками з'явилися на вокзалі: співачка вперше за півроку везе доньок до України.

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