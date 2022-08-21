Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка має двох дітей - 17-річну Машу та 10-річну Алісу. Також Оля веде шоу "Дорослі дівчатка" разом із телеведучою Машею Єфросініною. І нещодавно зіркова парочка потрапила у скандал через мовне питання. Адже співачка та телеведуча відмовилися переходити на українську, поскаржилися на мізерний словниковий запас. А днями зірка повернулася до України з дочками.
Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Полякова поділилася сторіс, де показала себе та дочок.
"Ну що дівчатка, як вам у Києві. Аліса, Маша? Як у Києві?", - Запитала Оля, звертаючись до дочок.
"Дуже красиво. Як удома", - сказали дівчинки у відповідь.
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"Боже, так добре. Все так по-домашньому", - сказала Оля і засміялася.
Варто зазначити, що Маша Полякова, як і зіркова мати, займається музикою і веде блоги. Дочка Полякової досі не перейшла українською мовою, створюючи контент.
Нагадаємо, Полякова з доньками з'явилися на вокзалі: співачка вперше за півроку везе доньок до України.
А ще Politeka повідомляла, що 17-річна донька Полякової після тривалої відсутності раптово оголосила
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