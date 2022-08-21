Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. У звезды есть двое детей - 17-летняя Маша и 10-летняя Алиса. Также Оля ведет шоу "Взрослые девочки" вместе с телеведущей Машей Ефросининой. И недавно звездная парочка попала в скандал из-за языкового вопроса. Ведь певица и телеведущая отказались переходить на украинский, пожаловались на скудный словарный запас. А на днях звезда вернулась в Украину с дочерьми.
Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Полякова поделилась сторис, где показала себя и дочерей.
"Ну что девочки, как вам в Киеве. Алиса, Маша? Как в Киеве?", - спросила Оля, обращаясь к дочерям.
"Очень красиво. Как дома", - сказали девочки в ответ.
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"Боже, так хорошо. Все так по-домашнему", - сказала Оля и рассмеялась.
Стоит отметить, что Маша Полякова, как и звездная мама, занимается музыкой и ведет блоги. Дочь Поляковой по сей день не перешла на украинский язык, создавая контент.
Напомним, Полякова с дочками появились на вокзале: певица впервые за полгода везет дочерей в Украину, фото
А еще Politeka сообщала, что 17-летняя дочь Поляковой после длительного отсутствия внезапно объявилась
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