Певица Оля Полякова показала дочерей, которые заговорили на украинском языке, поделившись новыми кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. У звезды есть двое детей - 17-летняя Маша и 10-летняя Алиса. Также Оля ведет шоу "Взрослые девочки" вместе с телеведущей Машей Ефросининой. И недавно звездная парочка попала в скандал из-за языкового вопроса. Ведь певица и телеведущая отказались переходить на украинский, пожаловались на скудный словарный запас. А на днях звезда вернулась в Украину с дочерьми.

Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Полякова поделилась сторис, где показала себя и дочерей.

"Ну что девочки, как вам в Киеве. Алиса, Маша? Как в Киеве?", - спросила Оля, обращаясь к дочерям.

"Очень красиво. Как дома", - сказали девочки в ответ.

"Боже, так хорошо. Все так по-домашнему", - сказала Оля и рассмеялась.

Стоит отметить, что Маша Полякова, как и звездная мама, занимается музыкой и ведет блоги. Дочь Поляковой по сей день не перешла на украинский язык, создавая контент.

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