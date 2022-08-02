Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. У звезды есть две дочери - 17-летняя Маша и 10-летняя Алиса. Старшая дочь в свои года стала успешной блогеркой, а также создала панк-рок группу, где выступает в качестве солистки. Дочь Поляковой уже успела выступить с несколькими концертами, впечатляя своим протестным творчеством в стиле панк-рок. А теперь стало известно, что Маша выступила на благотворительном концерте в Италии. Об этом сообщила Полякова-старшая у себя в Инстаграм, поделившись красноречивыми сторис.

"Благотворительную эстафету принимает Полякова-младшая. Малая панкует в Италии", - подписала кадры Оля.

Стоит отметить, что Оля Полякова, как и все звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда также часто выступает с благотворительными концертами.

Сообщалось, что Оля Полякова осталась без костюмера и помощника. Звезда показала, как сама готовит себе костюмы.

"Всем привет дорогие мои, я в Чикаго, и готовлюсь к выступлению. Помните, я вам рассказывала уже в интервью, что у меня сейчас нет помощницы, моего костюмера. Сашулька, тебе большой привет, очень скучаю за тобой", - написала Оля.

Напомним, Полякова в роскошном наряде рассказала, как собирала деньги в Америке

А еще Politeka сообщала, что Полякова и Ефросинина рассказали, почему не переходят на украинский язык

Также Politeka писала, что Полякова стала свидетельницей несчастного случая и показала кадры



