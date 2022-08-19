Оля Полякова уже была в Украине в начале июля – она давала концерт в метро Киева. Дочери приедут впервые с 24 февраля.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Полякова после нескольких месяцев эмиграции возвращается домой и забирает с собой дочерей на вокзале. Маша и Алиса наконец-то встретят своего отца, который остался в Украине.



Артистка Оля Полякова опубликовала в Instagram-Stories видео с участием своих дочерей, сообщив, что они возвращаются в Украину.

На опубликованных видео она снимает девушек с большими чемоданами, которые радуются, что скоро приедут домой, увидят папу и будут спать в своих комнатах. Вероятно, младшая Алиса Полякова уже останется в Киеве, ведь через 2 недели стартует обучение в школе. Старшая Маша Полякова поступила на обучение в Великобританию, поэтому для нее такое путешествие будет непродолжительным.

Стоит отметить, что после нападения рф на Украину Оля Полякова вместе с Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

3 июля певица сообщила, что вернулась в Украину, а потом снова уехала, чтобы забрать дочерей домой.

Напомним, Полякова показала типичного российского "борца с нацистами" и не сдержалась.

Как сообщала Politeka, экс-"Холостяк" Иракли Макацария помог Поляковой в Грузии.

Также Politeka писала, что Полякова рассказала о самом теплом концерте в поддержку Украины.