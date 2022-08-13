Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. У звезды есть двое детей - 17-летняя Маша и 10-летняя Алиса. Старшая дочь уже стала довольно популярной блогеркой, а в прошлом году собрала панк-рок группу и выступила на первых сольных концертах. А недавно стало известно, что Маша выступила на благотворительном концерте в Италии, где собирали деньги для украинцев. Не забывает дочь Поляковой и о ТикТок, где ведет активно страничку, но в последнее время долго отсутствовала.

На новом видео Маша поделилась своими эмоциями от новостей из Крыма, где по странным обстоятельствам была уничтожена авиабаза российских оккупационных войск.

"Когда увидела новости о Крыме", - написала Маша на кадрах.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Извините, а что за новости?", "Оля Полякова перекрасилась в рыжий?", "Пояснительную бригаду, пожалуйста", "У меня точно такая же реакция была", "Еще немного нужно подождать, не спеши", "Трэш, у меня есть такая же футболка".

Напомним, 17-летняя дочь Поляковой выступила на благотворительном концерте в Италии

А еще Politeka сообщала, что дочь Поляковой приняли в престижный университет, куда поступила Маша: планирует пойти по стопам мамы

Также Politeka писала, что дочь Поляковой показала звездную маму, которая прикрылась только полотенцем