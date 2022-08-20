Зірка "1+1" Марічка Падалко, популярна українська ведуча активно спілкується з шанувальниками в Інстаграм, а також висвітлює ситуацію в країні та робить спеціальні добірки з топу найпопулярніших новин кожного дня. На цей раз новини про окупантів привернули ще більше уваги.

За словами Марічки, сезон «бавовни» у Криму триває – ППО спрацювало поблизу Євпаторії. Також роботу ППО бачили у Севастополя. Росіяни повідомляють, що «збили ворожий безпілотник»

Наші воїни успішно відбивають атаки ворога у Харківській та Донбасі. І виснажують окупантів точними ударами на Півдні

«Президент США підписав указ про виділення Україні 775 мільйонів доларів на оборону, а також військову освіту та підготовку. А "Народний супутник" вже налякав окупантів, і вони роздають інструкції, як від нього "захиститися" (фото 5). Водночас міністр оборони Рєзніков заявив сьогодні, що тепер армія отримуватиме інформацію, яку не могла мати раніше», - висловилася ведуча.

Вона додала також низку інших новин, серед яких є інформація про референдум окупантів, вони бажали провести його восени, але зараз плани були зірвані.

«У соцмережах російського екс-президента Медведєва зник його загрозливий пост про «судний день». Його він пообіцяв раніше Україні, якщо вона вестиме якісь військові дії в Криму.

ФСБ затримала трьох мешканців Московського регіону, які перераховували гроші до українського благодійного фонду «Повернися живим» (відео 6). Згодом відпустили «умовно» - додала Падалко.

Нагадаємо, Схудла і вся в чорному: Галкін показав, як Пугачова змінилася після втечі з росії, відео.

Як повідомляла Politeka, "Шикарна пара": екс-"Холостяк" Макацарія повіз молоденьку дружину у весільну подорож, фото.

Також Politeka писала, що "Зі склом під ногами": Марічка Падалко побувала в квартирі Лідії Таран після двох "прильотів".