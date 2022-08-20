Звезда "1+1" Маричка Падалко, популярная украинская ведущая активно общается с поклонниками в Инстаграм, а также освещает ситуацию в стране и делает специальные подборки из топа самых популярных новостей каждого дня. В этот раз новости об оккупантах привлекли еще больше внимания.

По словам Марички, сезон «хлопка» в Крыму продолжается – ПВО сработало вблизи Евпатории. Так же работу ПВО видели у Севастополя. Россияне сообщают, что «сбили вражеский беспилотник»

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«Президент США подписал указ о выделении Украине 775 миллионов долларов на оборону, а также военное образование и подготовку. А «Народный спутник» уже напугал оккупантов, и они раздают инструкции, как от него «защититься» (фото 5). Вместе с тем министр обороны Резников заявил сегодня, что теперь армия будет получать информацию, которую не могла иметь раньше» - высказалась ведущая.

Она добавила также ряд других новостей, среди которых есть информация о референдуме оккупантов, они желали его провести осенью, но сейчас планы были сорваны.

«В соцсетях российского экс-президента Медведева исчез его угрожающий пост о «судном дне». Его он пообещал ранее Украине, если она будет вести какие-либо военные действия в Крыму.

ФСБ задержала трех жителей Московского региона, которые перечисляли деньги в украинский благотворительный фонд «Вернись живым» (видео 6). Впоследствии отпустили «условно»» - добавила Падалко.

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