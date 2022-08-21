На своїй сторінці в Instagram артист розмістив відео зі свого вуличного концерту, де він зворушливо виконав пісню Скрябіна "Старі фотографії".

"Сьогодні вас було багато. Сьогодні Кузьма точно нас почув. Сьогодні ще раз нагадали собі, як важлива підтримка для наших бійців. Дякую за вашу енергетику, за ваші обійми🥰", — пише Лазановський.

Співак несподівано зізнався, що іноді думає припинити виступи, але реакція публіки відволікає його від негативних думок.

"Кожного разу, коли думаю, що більше не буду виходити співати, ви мотивуєте робити це ще і ще💪🏻 Далі в планах поїхати до наших захисників!", — заявив артист.

Сергій також розповів, що під час зустрічі шанувальники подарували йому багато приємних дрібничок.

"Сьогодні додому йшов, як циганка🙈 стільки браслетів давно не отримував на концерті. А ще дармовис, футбольна медаль і солдатський шеврон", — додав Лазановський.

Українці в коментарях захоплюються виступом зірки "Голосу країни" та сумують за Скрябіним:

"Як же не вистачає нам Кузьми 🥺";

"Ваші виступи - це не просто гарне виконання пісень, це особлива енергетика та атмосфера. Ви вмієте дібрати слова, які торкаються сердець";

"це неймовірно 😍,мурахи по шкірі".

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