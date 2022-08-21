На своей странице в Instagram артист разместил видео со своего уличного концерта, где он трогательно исполнил песню Скрябина "Старі фотографії".

"Сегодня вас было много. Сегодня Кузьма точно нас услышал. Сегодня еще раз напомнили себе, как важна поддержка для наших бойцов. Спасибо за вашу энергетику, за ваши объятия", - пишет Лазановский.

Певец неожиданно признался, что иногда думает прекратить выступления, но реакция публики отвлекает его от негативных мыслей.

"Каждый раз, когда думаю, что больше не буду выходить петь, вы мотивируете делать это еще и еще. Далее в планах поехать к нашим защитникам!", — заявил артист.

Сергей также рассказал, что во время встречи поклонники подарили ему много приятных безделушек.

"Сегодня домой шел, как цыганка🙈 столько браслетов давно не получал на концерте. А еще брелок, футбольная медаль и солдатский шеврон", - добавил Лазановский.

Украинцы в комментариях восхищаются выступлением звезды "Голос країни" и скучают по Скрябиному:

"Как же не хватает нам Кузьмы 🥺";

"Ваши выступления - это не просто хорошее исполнение песен, это особая энергетика и атмосфера. Вы умеете подобрать слова, которые затрагивают сердца";

"это невероятно 😍,мурашки по коже".

Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.

Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.

Также Politeka писала, что победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский засветился рядом с загадочной красавицей.