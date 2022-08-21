Увечері перед боєм Олександра Усика та Ентоні Джошуа зіркове сімейство — Григорій, Христина та троє їхніх синів — вийшло на прогулянку.
На своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік розмістила серію сторіс, на яких розважається з дітьми.
"Обожнюю гуляти перед сном. Пробіжба з Дімулею була 💪 поки тато з Іваном і Сашунею на майданчику", — розповіла дружина телеведучого.
Але раптом радісна картинка змінилася: на наступному фото Решетнік показала свою закривавлену кофту та розповіла, що бій Усика їй подивитися не вдалося, бо через дітей сталася неприємна пригода.
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Виявилося, що старші сини Решетніка вирішили погратися з молодшим, підняти його на руки, але не втримали. Хлопчик поранився.
Також Христина розмістила пост, у якому пораділа перемозі українського боксера.
"В нас вчора сталась НП (діти - такі діти)🤪😭😩Але вже сьогодні рано вранці дізналась, що перемога наша! Без сумнівів - Україна завжди перемагає 💪🇺🇦 Браво нашому Козаку, браво ЗСУ. Така потрібна перемога👏", — написала дружина Решетніка.
Шанувальники зіркового сімейства в коментарях також радіють тріумфу Усика: "це було сильно💙💛".
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