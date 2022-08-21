Вечером перед боем Александра Усика и Энтони Джошуа звездное семейство — Григорий, Кристина и трое их сыновей — вышли на прогулку.

На своей странице в Instagram Кристина Решетник разместила серию стрис, на которых развлекается с детьми.

"Обожаю гулять перед сном. Пробежка с Димулей была 💪 пока папа с Иваном и Сашуней на площадке", - рассказала жена телеведущего.

Но вдруг радостная картинка изменилась: на следующем фото Решетник показала свою окровавленную кофту и рассказала, что бой Усика ей посмотреть не удалось, потому что из-за детей произошло неприятное происшествие.

Оказалось, что старшие сыновья Решетника решили поиграть с младшим, поднять его на руки, но не удержали. Мальчик ранился.

Также Кристина разместила пост, в котором порадовалась победе украинского боксера.

"У нас вчера произошло ЧП (дети - такие дети) 🤪😭😩Но уже сегодня рано утром узнала, что победа наша! Без сомнений - Украина всегда побеждает 💪🇺🇦 Браво нашему Казаку, браво ВСУ. Такая нужна победа 👏", - написала жена Решетника.

Поклонники звездного семейства в комментариях также радуются триумфу Усика: "это было сильно 💙💛".

Напомним, жена Григория Решетника поразила кадрами со свадьбы своего племянника-военного.

Как сообщала Politeka, Решетник после "Холостячки" встретился с Мишиной в новом проекте.

Также Politeka писала, что жена Решетника раскрыла секреты идеальной фигуры после рождения троих сыновей.