Вечером перед боем Александра Усика и Энтони Джошуа звездное семейство — Григорий, Кристина и трое их сыновей — вышли на прогулку.
На своей странице в Instagram Кристина Решетник разместила серию стрис, на которых развлекается с детьми.
"Обожаю гулять перед сном. Пробежка с Димулей была 💪 пока папа с Иваном и Сашуней на площадке", - рассказала жена телеведущего.
Но вдруг радостная картинка изменилась: на следующем фото Решетник показала свою окровавленную кофту и рассказала, что бой Усика ей посмотреть не удалось, потому что из-за детей произошло неприятное происшествие.
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Оказалось, что старшие сыновья Решетника решили поиграть с младшим, поднять его на руки, но не удержали. Мальчик ранился.
Также Кристина разместила пост, в котором порадовалась победе украинского боксера.
"У нас вчера произошло ЧП (дети - такие дети) 🤪😭😩Но уже сегодня рано утром узнала, что победа наша! Без сомнений - Украина всегда побеждает 💪🇺🇦 Браво нашему Казаку, браво ВСУ. Такая нужна победа 👏", - написала жена Решетника.
Поклонники звездного семейства в комментариях также радуются триумфу Усика: "это было сильно 💙💛".
Напомним, жена Григория Решетника поразила кадрами со свадьбы своего племянника-военного.
Как сообщала Politeka, Решетник после "Холостячки" встретился с Мишиной в новом проекте.
Также Politeka писала, что жена Решетника раскрыла секреты идеальной фигуры после рождения троих сыновей.