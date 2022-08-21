Як повідомляє Politeka.net , епатажний MELOVIN (Костянтин Бочаров) намагається привернути до себе увагу якнайактивніше. Нерідко в Інстаграм артист хвалиться своїми досягненнями чи новими композиціями, тож і цього разу не був винятком.

«Буде таке в нашому житті, коли той чи інший жест людини, або лише одне слово, стає найуспішнішою версією «коди» ваших стосунків.

Тобі навіть нічого не довелося для цього робити. Коли серце ниє вже багато часу, а ти так і не можеш нарешті зізнатися собі, що це фінішна пряма і перегорнути сторінку, щоб вийти на новий свій шлях, відбувається диво» - пише співак.

Він додав, після подібного ти довго сидиш, спрямувавши свій погляд у кут кімнати і так і не можеш зрозуміти, чому колись людина стала для тебе миттю особливою.

Меловін зауважує, якщо в цей момент чужа людина встигла для тебе стати особливою, то цілком можливо, як за помахом чарівної палички, перетворити його знову на чужого вже опівночі.

Нагадаємо, що MELOVIN не стримався після слів Могилевської про українську мову.

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