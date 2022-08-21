Как сообщает Politeka.net, эпатажный MELOVIN (Константин Бочаров) старается привлечь к себе внимание как можно активнее. Нередко в Инстаграм артист хвастается своими достижениями или новыми композициями, поэтому и этот раз не был исключением.

«Бывает такое в нашей жизни, когда тот или иной жест человека, или только одно слово, становится самой удачной версией «коды» ваших отношений.

Тебе даже ничего не пришлось для этого делать. В то время когда сердце ноет уже много времени, а ты так и не можешь наконец признаться себе, что это финишная прямая и пролистать страницу, чтобы выйти на новый свой путь, происходит чудо» - пишет певец.

Он добавил, после подобного ты долго сидишь, устремив свой взгляд в угол комнаты и так и не можешь понять, почему когда-то человек стал для тебя в мгновение ока особенным.

Меловин подмечает, если в этот момент чужой человек успел для тебя стать особенным, то вполне возможно, как по волшебству, превратить его снова в чужого уже в полночь.

Напомним, что MELOVIN не сдержался после слов Могилевской об украинском языке.

Как сообщала Politeka, Melovin рассказал, как Марченко обходилась с ним за кулисами "Х-Фактора".

Также Politeka писала, что Melovin не сдержал чувств рядом с новой возлюбленной из "Танців з зірками".