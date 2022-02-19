Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Melovin (Костя Бочаров), который принимал участие в "Танцях з зірками", больше не скрывает своих чувств к партнерше по танцам Лизе Русиной. Недавно в интервью Кате Осадчей певец признался, что они с танцовщицей встречаются. А теперь на странице программы "Зірковий шлях" опубликовали романтичное видео с этой парочкой.

В ролике Melovin и Лиза Русина запечатлены в полумраке домашней обстановки. Парочка стоит лицом друг к другу, они вместе напевают песню, которая звучит на фоне, а затем прижимаются друг к другу. Видно, что чувства у этих двоих просто бурлят.

В подписи к видео написали: "MELOVIN не скрывает своих чувств. Недавно певец @melovin_official и танцовщица Лиза Русина признались – они встречаются. Красивая пара, согласны?". Пользователи тут же начали комментировать ролик: "Очень красивая пара! Согласны!", "Красивые", "Очень красивые и талантливые", "Главное, чтобы это было по-настоящему. А не ради пиара", "Конечно, очень красивые".

Напомним, Melovin показал неподдельные чувства с новой возлюбленной: "Признайтесь, вы все ждали…".

Как сообщала Politeka, Melovin обратился к Алине Паш после ее победы в Нацотборе "Евровидения": "Ты заслуживаешь весь мир".

Также Politeka писала, что MELOVIN показался с новой прической и получил неожиданную реакцию: "Это слишком для меня".