Суддя шоу "Майстер Шеф" Володимир Ярославський показав, як приготувати популярну закуску, та розповів, як її накраще їсти.

На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар поділився рецептом гуакамоле.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

🔹 1 шт авокадо Хаас

🔹 1/3 лайма для соку або 1/4 лимону

🔹 1 ст. л. білої або зеленої або червоної цибулі

🔹 1/3 стиглого томата чи 2-3 томати чері

🔹 половина пучка кінзи

🔹 дрібка солі

🔹 перець гострий зелений — халапеньйо

🔹 1 ст. л. олії

При подачі готової страви Ярославський дещо осоромився, переборщивши з олією.

"На фото забагато олії - то ми намагалися красиво полити зверху 🤣🤣🤣 тож ви додавайте трохи менше😌", — "покаявся" Володимир.

Взагалі процес приготування гуакамоле дуже простий.

"Дрібно посікти цибулю і добряче полити її соком лайма чи лимона. Нехай замаринується, бо цибуля у нас не солодка, а гостренька. Порізати дрібно томати та посікти листя кінзи. Подрібнити гострий перець. Зазвичай беру середньої гостроти. Розрізати авокадо навпіл, встромити ножа у кісточку і витягнути її провертаючи ніж. Далі м'яку частину виймаємо ложкою і переминаємо виделкою", — пояснює зірка "Майстер Шеф".

Як уточнив Ярославський, авокадо треба брати м’який і не темний. Найкраще, коли він мнеться легко, але залишаються щільні кремові частинки. Далі все змішуємо, солимо, додаємо олію, також можна додати соку лайма чи лимону.

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"Їсти гуакамоле можна як окрему закуску. Традиційно з начос — це такі особливі чипси з кукурудзяних тортійяс. Також можна додавати як частину салату або соковитий соус замість олії чи заправки. Дуже смачно на тостах з яйцями та лососем 🤤", — додав шеф-кухар.

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