На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар поділився рецептом гуакамоле.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
🔹 1 шт авокадо Хаас
🔹 1/3 лайма для соку або 1/4 лимону
🔹 1 ст. л. білої або зеленої або червоної цибулі
🔹 1/3 стиглого томата чи 2-3 томати чері
🔹 половина пучка кінзи
🔹 дрібка солі
🔹 перець гострий зелений — халапеньйо
🔹 1 ст. л. олії
При подачі готової страви Ярославський дещо осоромився, переборщивши з олією.
"На фото забагато олії - то ми намагалися красиво полити зверху 🤣🤣🤣 тож ви додавайте трохи менше😌", — "покаявся" Володимир.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Розкрито реальну загрозу з боку Білорусі, яка зараз ситуація на кордоні: "Дозволяє Лукашенко..."
Женька зі "Сватів" чесно відповіла, чому не стала зніматися у новому сезоні проекту: "Бо..."
Екс-дружина нового бойфренда Дорофєєвої вразила розміром міні, в якому може прийти на побачення до Дантеса: фото
Старший син Джамали приголомшив маму словами про події в Україні: "Я не розумію, де він таке почув..."
Взагалі процес приготування гуакамоле дуже простий.
"Дрібно посікти цибулю і добряче полити її соком лайма чи лимона. Нехай замаринується, бо цибуля у нас не солодка, а гостренька. Порізати дрібно томати та посікти листя кінзи. Подрібнити гострий перець. Зазвичай беру середньої гостроти. Розрізати авокадо навпіл, встромити ножа у кісточку і витягнути її провертаючи ніж. Далі м'яку частину виймаємо ложкою і переминаємо виделкою", — пояснює зірка "Майстер Шеф".
Як уточнив Ярославський, авокадо треба брати м’який і не темний. Найкраще, коли він мнеться легко, але залишаються щільні кремові частинки. Далі все змішуємо, солимо, додаємо олію, також можна додати соку лайма чи лимону.
⠀
"Їсти гуакамоле можна як окрему закуску. Традиційно з начос — це такі особливі чипси з кукурудзяних тортійяс. Також можна додавати як частину салату або соковитий соус замість олії чи заправки. Дуже смачно на тостах з яйцями та лососем 🤤", — додав шеф-кухар.
Нагадаємо, суддя "Майстер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.
Також повідомлялося, що Володимир Ярославський чесно відповів, як прийшов у свою професію.
Крім того Politeka писала, що Володимир Ярославський з "Майстер Шеф" потрапив під шквал критики через перетин кордону - Мартиновська заступилася.