На своей странице в Instagram шеф-повар поделился рецептом гуакамоле.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

🔹 1 шт авокадо Хаас
🔹 1/3 лайма для сока или 1/4 лимона
🔹 1 ст. л. белого или зеленого или красного лука
🔹 1/3 спелого томата или 2-3 томата черри
🔹 половина пучка кинзы
🔹 щепотка соли
🔹 перец острый зеленый - халапеньо
🔹 1 ст. л. масла

При подаче готового блюда Ярославский несколько оконфузился, переборщив с маслом.

"На фото слишком много масла - это мы пытались красиво полить сверху 🤣🤣🤣 так что вы добавляйте чуть меньше 😌", - "покаялся" Владимир.

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Вообще процесс приготовления гуакамоле очень прост.

"Мелко порубить лук и хорошо полить его соком лайма или лимона. Пусть замаринуется, потому что лук у нас не сладкий, а остренький. Порезать мелко томаты и порубить листья кинзы. Измельчить острый перец. Обычно беру средней остроты. Разрезать авокадо пополам, воткнуть нож в косточку и вытащить ее проворачивая нож. Далее мягкую часть вынимаем ложкой и переминаем вилкой", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

Как уточнил Ярославский, авокадо нужно брать мягкое и не темное. Лучше всего, когда он мнется легко, но остаются плотные кремовые частицы. Далее все смешиваем, солим, добавляем растительное масло, также можно добавить сока лайма или лимона.

"Есть гуакамоле можно как отдельную закуску. Традиционно с начос — это такие особые чипсы из кукурузных тортильяс. Также можно добавлять как часть салата или сочный соус вместо масла или заправки. Очень вкусно на тостах с яйцами и лососем 🤤", — добавил шеф-повар.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.

Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.