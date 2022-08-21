Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить популярную закуску, и рассказал, как ее лучше есть.

На своей странице в Instagram шеф-повар поделился рецептом гуакамоле.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

🔹 1 шт авокадо Хаас

🔹 1/3 лайма для сока или 1/4 лимона

🔹 1 ст. л. белого или зеленого или красного лука

🔹 1/3 спелого томата или 2-3 томата черри

🔹 половина пучка кинзы

🔹 щепотка соли

🔹 перец острый зеленый - халапеньо

🔹 1 ст. л. масла

При подаче готового блюда Ярославский несколько оконфузился, переборщив с маслом.

"На фото слишком много масла - это мы пытались красиво полить сверху 🤣🤣🤣 так что вы добавляйте чуть меньше 😌", - "покаялся" Владимир.

Вообще процесс приготовления гуакамоле очень прост.

"Мелко порубить лук и хорошо полить его соком лайма или лимона. Пусть замаринуется, потому что лук у нас не сладкий, а остренький. Порезать мелко томаты и порубить листья кинзы. Измельчить острый перец. Обычно беру средней остроты. Разрезать авокадо пополам, воткнуть нож в косточку и вытащить ее проворачивая нож. Далее мягкую часть вынимаем ложкой и переминаем вилкой", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

Как уточнил Ярославский, авокадо нужно брать мягкое и не темное. Лучше всего, когда он мнется легко, но остаются плотные кремовые частицы. Далее все смешиваем, солим, добавляем растительное масло, также можно добавить сока лайма или лимона.

⠀

"Есть гуакамоле можно как отдельную закуску. Традиционно с начос — это такие особые чипсы из кукурузных тортильяс. Также можно добавлять как часть салата или сочный соус вместо масла или заправки. Очень вкусно на тостах с яйцами и лососем 🤤", — добавил шеф-повар.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.

Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.