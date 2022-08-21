На своей странице в Instagram шеф-повар поделился рецептом гуакамоле.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
🔹 1 шт авокадо Хаас
🔹 1/3 лайма для сока или 1/4 лимона
🔹 1 ст. л. белого или зеленого или красного лука
🔹 1/3 спелого томата или 2-3 томата черри
🔹 половина пучка кинзы
🔹 щепотка соли
🔹 перец острый зеленый - халапеньо
🔹 1 ст. л. масла
При подаче готового блюда Ярославский несколько оконфузился, переборщив с маслом.
"На фото слишком много масла - это мы пытались красиво полить сверху 🤣🤣🤣 так что вы добавляйте чуть меньше 😌", - "покаялся" Владимир.
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Вообще процесс приготовления гуакамоле очень прост.
"Мелко порубить лук и хорошо полить его соком лайма или лимона. Пусть замаринуется, потому что лук у нас не сладкий, а остренький. Порезать мелко томаты и порубить листья кинзы. Измельчить острый перец. Обычно беру средней остроты. Разрезать авокадо пополам, воткнуть нож в косточку и вытащить ее проворачивая нож. Далее мягкую часть вынимаем ложкой и переминаем вилкой", - объясняет звезда "Мастер Шеф".
Как уточнил Ярославский, авокадо нужно брать мягкое и не темное. Лучше всего, когда он мнется легко, но остаются плотные кремовые частицы. Далее все смешиваем, солим, добавляем растительное масло, также можно добавить сока лайма или лимона.
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"Есть гуакамоле можно как отдельную закуску. Традиционно с начос — это такие особые чипсы из кукурузных тортильяс. Также можно добавлять как часть салата или сочный соус вместо масла или заправки. Очень вкусно на тостах с яйцами и лососем 🤤", — добавил шеф-повар.
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.
Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.
Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.