Як пише Politeka.net , Макс Михайлюк - відомий український льотчик, який став головним героєм шоу "Холостяк". На проекті перемогла Даша Ульянова, але пара одразу розійшлася після фіналу проекту. Після цього стало відомо, що Михайлюк одружився з ангелом Victoria's Secret Даше Хлистун, єдиною моделлю з України цього бренду. Пара має доньку Аріана.

Даша зізналася, що через вагітність набрала майже 30 кг. Але їй удалося все скинути. Не забуває Хлистун і про Інстаграми, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Даша поділилася гарячим фото, де позувала під душем. Зірка розвернулася спиною, вражаючи виглядом.

"Яка там зараз пісня на ТікТок. "Не дякуйте...".

Повідомлялося, що Даша похвалилася фігурою у сукні, позуючи у ванній кімнаті.

"Схудла до літа, а фоток у купальнику так і не маю", - написала Даша.

Варто зазначити, що Макс Михайлюк після початку війни повернувся до України та пішов на фронт. Зірка стала частиною десантно-штурмових військ.

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