Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк - известный украинский летчик, который стал главным героем шоу "Холостяк". На проекте победила Даша Ульянова, но пара сразу разошлась после финала проекта. После этого стало известно, что Михайлюк женился на ангеле Victoria's Secret Даше Хлыстун, единственной модели из Украины данного бренда. У пары есть дочь Ариана.

Даша призналась, что из-за беременности набрала почти 30 кг. Но ей удалось все сбросить. Не забывает Хлыстун и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Даша поделилась горячим фото, где позировала под душем. Звезда развернулась спиной, впечатляя видом.

"Какая там сейчас песня на ТикТок. "Не благодарите...".

Сообщалось, что Даша похвасталась фигурой в платье, позируя в ванной.

"Похудела к лету, а фоток в купальнике так и не имею", - написала Даша.

Стоит отметить, что Макс Михайлюк после начала войны вернулся в Украину и пошел на фронт. Звезда стал частью десантно-штурмовых войск.

Напомним, поразительно похудевшая жена "Холостяка" Михайлюка ходит по ресторанам с 9-месячной дочкой

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