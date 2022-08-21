Учасник першого сезону Холостячки, ведучий та блогер Андрій Рибак одружився з моделлю Аліною Смирновою, парочка вже поділилася кадрами зі свята.

Учасник першого сезону «Холостячка» Андрій Рибак похвалився з коханою щасливими кадрами із довгоочікуваної церемонії. Пара нарешті зіграла весілля, про яке так довго мріяла.

Як відомо, Рибак зробив пропозицію Аліні, яку залишив заради участі у проекті Холостячка з Ксенією Мішиною після початку повномасштабної війни в Україні. Пара влаштувала свято на даху пентхауса у Києві.

Ведучим свята став колега Рибака, Андрій Чорновіл. На весіллі були також помічені колеги артиста та друзі: Євген Ковтуненко, Олексій Тригубенко, Максим Тарапата.

"Кращий день! Найкраща дружина!» - пише Рибак під кадрами. У мережі одразу привітали артиста та його обраницю.

Раніше сторис Instagram Рибак зобразив свою останню холостяцьку вечерю, а також показав кадри із салону автомобіля.

Андрій сидить за кермом у простому одязі та слухає весільні пісні.

«Настроююсь на свято», - повідомив шоумен. Крім того Рибак продемонстрував коробку від обручки. Прочинивши її не до кінця він так і не показав, що всередині.

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