Учасник першого сезону «Холостячка» Андрій Рибак похвалився з коханою щасливими кадрами із довгоочікуваної церемонії. Пара нарешті зіграла весілля, про яке так довго мріяла.
Як відомо, Рибак зробив пропозицію Аліні, яку залишив заради участі у проекті Холостячка з Ксенією Мішиною після початку повномасштабної війни в Україні. Пара влаштувала свято на даху пентхауса у Києві.
Ведучим свята став колега Рибака, Андрій Чорновіл. На весіллі були також помічені колеги артиста та друзі: Євген Ковтуненко, Олексій Тригубенко, Максим Тарапата.
"Кращий день! Найкраща дружина!» - пише Рибак під кадрами. У мережі одразу привітали артиста та його обраницю.
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Раніше сторис Instagram Рибак зобразив свою останню холостяцьку вечерю, а також показав кадри із салону автомобіля.
Андрій сидить за кермом у простому одязі та слухає весільні пісні.
«Настроююсь на свято», - повідомив шоумен. Крім того Рибак продемонстрував коробку від обручки. Прочинивши її не до кінця він так і не показав, що всередині.
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