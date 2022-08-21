Участник первого сезона Холостячки, ведущий и блогер Андрей Рыбак заключил брак с моделью Алиной Смирновой, парочка уже поделилась кадрами с праздника.

Участник первого сезона «Холостячка» Андрей Рыбак похвастался с возлюбленной счастливыми кадрами из долгожданной церемонии. Пара наконец-то сыграла свадьбу, о которой так долго мечтала.

Как известно, Рыбак сделал предложение Алине, которую оставил ради участия в проекте Холостячка с Ксенией Мишиной, после начала полномасштабной войны в Украине. Пара устроила праздник на крыше пентхауса в Киеве.

Ведущим праздника стал коллега Рыбака, Андрей Черновол. На свадьбе были также замечены коллеги артиста и друзья: Евгений Ковтуненко, Алексей Тригубенко, Максим Тарапата.

«Лучший день! Лучшая жена!» - пишет Рыбак под кадрами. В сети сразу поздравили артиста и его избранницу.

Ранее сторис Instagram Рыбак запечатлел свой последний холостяцкий ужин, а также показал кадры из салона автомобиля.

Андрей сидит за рулем в простой одежде и слушает свадебные песни.

«Настраиваюсь на праздник», - сообщил шоумен. Кроме того Рыбак продемонстрировал коробку от обручального кольца. Приоткрыв ее не до конца он так и не показал, что всередине.

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