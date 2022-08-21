Популярна українська модель та телеведуча Олександра Кучеренко, яка є дружиною мандрівника Дмитра Комарова, з початку війни рідко постить нові фото на своїй сторінці у Instagram. Так, вона знову вийшла на зв'язок та знову захопила шанувальників новим фото.

Як виявилося, Олександра була ведучою прямого ефіру під час трансляції боксерського поєдинку Усіка та Джошуа, і для цього вона спустилася до київського метро. Для цього ефіру зірка обрала незвичайне вбрання – на ній стильний блакитний комбінезон із широкими штанинами та відкритими плечима. Волосся моделі розпущене в об'ємному укладанні, а на обличчі яскравий макіяж та чарівна посмішка.

У підписі до публікації Кучеренко розповіла про трансляцію: "20 серпня. Станція метро "Хрещатик". Саме про це сьогодні ведемо прямий ефір трансляції бою Усик-Джошуа. Головна спортивна подія року – вболіваємо за нашого @usykaa, за перемогу України". Шанувальники одразу почали коментувати нові фото Саші, засипаючи її компліментами: "Дуже хороша", "Ви така красива. Просто вау", "Яка Дмитро щаслива людина! Ви дуже чарівна!", "Ви красуня", "Красуня", "Тонка", "Струнка і дуже красива", "Красуня", "Краща ведуча", "Ідеальна!", "Неймовірна красуня", "Дуже хороша", "Ви красуня. Пощастило ж вашому чоловікові".

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