Популярная украинская модель и телеведущая Александра Кучеренко, которая является женой путешественника Дмитрия Комарова, с начала войны редко постит новые фото на своей странице в Instagram. Так, она снова вышла на связь и опять восхитила поклонников новым фото.

Как оказалось, Александра была ведущей прямого эфира во время трансляции боксерского поединка Усика и Джошуа, и для этого она спустилась в киевское метро. Для этого эфира звезда выбрала необычный наряд – на ней стильный голубой комбинезон с широкими штанинами и открытыми плечами. Волосы модели распущены в объемной укладке, а на лице яркий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Кучеренко рассказала о трансляции: "20 августа. Станция метро "Крещатик". Именно об этом сегодня ведем прямой эфир трансляции боя Усик-Джошуа. Главное спортивное событие года – болеем за нашего @usykaa, за победу Украины". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото Саши, засыпая ее комплиментами: "Очень хорошая", "Вы такая красивая. Просто вау", "Какой Дмитрий счастливый человек! Вы очень очаровательна!", "Вы красавица", "Красотка", "Тонкая, стройная и очень красивая", "Красавица", "Лучшая ведущая", "Идеальная!", "Невероятная красотка", "Очень хорошая", "Вы красавица. Повезло же вашему мужу".

Напомним, "Холостячка" Огневич заинтриговала долгожданной встречей с мужчиной: "Как я скучаю по этому...".

Как сообщала Politeka, "И это не стыдно": Мартыновская из "Мастер Шеф" зацепила украинцев откровением, как сейчас живет.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина высказалась, как ее прошлое повлияло на жизнь теперь: "Новая реальность...".