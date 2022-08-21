Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка активно підтримує наших захисників у боротьбі проти вторгнення Росії на наші землі. Артистка всіляко спілкується із постраждалими, відправляє донати для допомоги ЗСУ та влаштовує концерти.

Новий проект Злати, присвячений темі роботи та порятунку ДСНС, викликав позитивну реакцію у мережі. Сама артистка також здобула нагороду за свою композицію. Зараз Злата продовжує працювати над цікавими новинками та в Інстаграм Сторі розповіла трохи про плани на майбутнє.

«Справжня репетиція, як я сумую за цим зараз! Олексій – унікальний піаніст, а ще він дуже композитор та багато чого ще! Це була така довгоочікувана зустріч! – пише Злата.

"Якщо випадково ви мене не побачите сьогодні ввечері в сторіс, у мене є поважна причина. Я мріяла про цього красеня весь час, поки їхала до Відня. Привіт", - сказала Злата, показуючи розкішний рояль.

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