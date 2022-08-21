Як пише Politeka.net , головна героїня першого проекту "Холостячка" Ксенія Мішина зараз відпочиває із сином закордоном, встигаючи також побалувати шанувальників новими кадрами. На цей раз артистка заговорила про минуле, яке може "зачепити" її навіть зараз.

«Ви колись думали про те, чи означає щось ваше минуле? Те, чого вже немає, і ніколи не буде. Я усвідомила, що минулого немає, коли виїхала з країни і, дивлячись у дзеркало заднього виду, я побачила сина та дві валізи. Всі! Я будувала свою кар'єру багато років і одного дня мені показали, що все це і є момент, десь уже в минулому.

З тобою залишається лише досвід, навички та твоя особистість. Але головне ти – це ти, щоб будувати свою історію, нову реальність… І тепер ми маємо величезний досвід виходу із зони комфорту, який дарує нам цінність» - каже Мішина.

Як відомо, артистка одна виховує свого сина Платона і займається його культурною освітою. Хлопчик багато навчається, ходить на додаткові заняття, що його цікавлять, і нерідко вражає милим спілкуванням з мамою.

«Так-так, сам за кермом. Катає мене тут, дивіться, який уже дорослий» - похвалилася Ксенія під новими кадрами.

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