На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розмістила відео, на якому під "Думи" у виконанні Артема Пивоварова та Наді Дорофєєвої готує запечені перці, а також розповіла, що відчуває на тлі повномасштабної війни рф проти України.

"Гірше ніж ковід. Тоді, хворіючи, я на три дні втратила відчуття смаку і запаху на 100%. Думала, який сенс жити без цього? Що я робитиму? Вже 6 місяців майже як все навколо одного кольору і зовсім без смаку. І якось живемо. Але в тому то і справа, що якось. А хотілося б…", — зізнається Мартиновська.

Шанувальники в коментарях підтримали зірку "Майстер Шеф":

"Намагаюсь жити і радіти… але страшно, бо якщо ми розслабимось і звикнемо, то світ тим більше… От і постійне відчуття недощастя, недорадості, щоб не дати собі забути😢 Швидше б перемога";

"Не зважаючи ні на що треба смачно жити, жити прямо зараз, де б ви не були. Хлопці не один раз говорили, що вони боронять нашу землю щоб ми жили тут в зараз. І це не соромно. Живіть на повну, бо для кожної людини на землі завтра може і не бути, тем паче в Україні. А ще, обов'язково допомагайте ВСУ або тим, кому потрібна допомога. Перемога обов'язково буде за нами";

"Оля, дякую вам за те, що робите,за вашу підтримку нашої України ❤️💙💛 Ви дуже сильна і справжня".

Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" далеко від батьківщини показала свою підрослу дочку.

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