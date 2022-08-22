Дженніфер Лопес та Бен Аффлек розписалися на таємній церемонії місяць тому, але зіграти пишне весілля для близьких вирішили зараз.

Дженніфер Лопес та її коханий Бен Аффлек відзначилися на своєму розкішному весіллі, яке влаштували для близьких. Лопес поставилася до цього з належним розмахом і вибрала дуже яскравий образ.

Серед почесних гостей можна побачити актора Метта Деймона з дружиною Лусіаною Баррозу, режисера Кевіна Сміта, актора Джейсона Мьюза, діти Дженніфер та діти Аффлека також були присутні.

Яскраве свято відбулося у маєтку Аффлека в Райсборо, штат Джорджія. Локацію урочисто прикрасили з безліччю квітів, декорацій та стрічок.

Дженніфер Лопес одягла на весілля розкішну білу сукню з довгою фатою. А ось Аффлек вибрав чорно-білий смокінг.

Раніше стало відомо, мати Аффлека, Крістофер Енн Болдт впала з причалу і порізала ногу перед майбутнім розкішним весіллям у маєтку її сина в Джорджії. Голлівудський актор прийшов на допомогу матері та викликав екстрені служби.

Швидка допомога прибула до будинку опівдні і провела там 20 хвилин, перш ніж машина поїхала. Жінці наклали шви. Повідомляється також, що машина швидкої допомоги прямувала до лікарні у супроводі поліції.

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