Дженніфер Лопес та її коханий Бен Аффлек відзначилися на своєму розкішному весіллі, яке влаштували для близьких. Лопес поставилася до цього з належним розмахом і вибрала дуже яскравий образ.
Серед почесних гостей можна побачити актора Метта Деймона з дружиною Лусіаною Баррозу, режисера Кевіна Сміта, актора Джейсона Мьюза, діти Дженніфер та діти Аффлека також були присутні.
Яскраве свято відбулося у маєтку Аффлека в Райсборо, штат Джорджія. Локацію урочисто прикрасили з безліччю квітів, декорацій та стрічок.
Дженніфер Лопес одягла на весілля розкішну білу сукню з довгою фатою. А ось Аффлек вибрав чорно-білий смокінг.
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Раніше стало відомо, мати Аффлека, Крістофер Енн Болдт впала з причалу і порізала ногу перед майбутнім розкішним весіллям у маєтку її сина в Джорджії. Голлівудський актор прийшов на допомогу матері та викликав екстрені служби.
Швидка допомога прибула до будинку опівдні і провела там 20 хвилин, перш ніж машина поїхала. Жінці наклали шви. Повідомляється також, що машина швидкої допомоги прямувала до лікарні у супроводі поліції.
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