Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расписались на тайной церемонии месяц назад, но сыграть пышную свадьбу для близких решили сейчас.

Дженнифер Лопес и ее возлюбленный Бен Аффлек отметились на своей роскошной свадьбе, которую устроили для близких. Лопес отнеслась к этому с должным размахом и выбрала весьма яркий образ.

Среди почетных гостей можно заметить актера Мэтта Дэймона с женой Лусианой Баррозу, режиссера Кевина Смита, актера Джейсона Мьюза, дети Дженнифер и дети Аффлека также присутствовали.

Яркий праздник прошел в имении Аффлека в Райсборо, штат Джорджия. Локацию торжественно украсили с множеством цветов, декораций и лент.

Дженнифер Лопес надела на свадьбу роскошное белое платье с длинной фатой. А вот Аффлек выбрал черно-белый смокинг.

Ранее стало известно, мать Аффлека, Кристофер Энн Болдт упала с причала и порезала ногу перед предстоящей роскошной свадьбой в поместье ее сына в Джорджии. Голливудский актер пришел на помощь матери и вызвал экстренные службы.

Скорая помощь прибыла к дому в полдень и провела там 20 минут, прежде чем машина уехала. Женщине наложили швы. Сообщается также, что машина скорой помощи направлялась в больницу в сопровождении полиции.

Напомним, 53-летняя Дженнифер Лопес в коротеньком топике показала на улице, почему ею до сих пор увлекаются.

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес раскрыла молодым девушкам секреты долговечной красоты.

Также Politeka писала, что Лопес показала посреди улицы, как относится к Бену Аффлеку.