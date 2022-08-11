Популярна виконавиця Дженніфер Лопес перед своїм 53-річчям влаштувала таємне весілля, а тепер не приховує стосунків на публіці.

Зовсім недавно 53-річна виконавиця влаштувала таємне весілля з актором у нічній каплиці. Причому відразу після цього вони разом із дітьми вирушили на "медовий місяць" до Парижа. А нещодавно їх помітили після поїздки у незвичному образі.

Санта-Моніка - прибережне місто, розташоване на захід від центру Лос-Анджелеса. Саме там Дженніфер Лопес і Бен Аффлек влаштували серію романтичних побачень і похвалилися дуже задоволеним виглядом.

Пара всіляко милувалася, обіймалася і цілувалася, не звертаючи уваги на оточуючих та фотографів. Також артисти не стали вбиратися для побачення.

Також стало відомо, що Аффлек у цей час виставив на продаж свій розкішний особняк до Пасифіка Палісадеса, актор планує виручити $30 млн, хоча купив його за $19 млн.

А після медового місяця в Парижі з Аффлеком Лопес засвітилася на відпочинку у яскравому та по-справжньому літньому вигляді. Фотографії з'явилися у фан-пабликах знаменитості у соціальних мережах.

На кадрах можна помітити, що Лопес не приховує форми зовсім і з кожним роком все більше намагається показати: вона виглядає молодшою ​​за свої роки. Для демонстрації фігури вона обрала два відкриті купальники - яскраво жовтий і білий з вирізами.

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