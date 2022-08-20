Дженніфер Лопес є не лише популярною співачкою, акторкою та продюсером, але ще й власницею косметичного бренду. Для того, щоб правильно піднести рекламу своїх доглядових засобів, 53-річна зірка наголошує: вона володіє багатьма секретами краси.
Саме тому кожен вихід у світ Лопес планує зарання і підбирає різні наряди відомих брендів.
Співачку помітили в Савані (штат Джорджія), де вона робила передвесільні покупки у супроводі дітей. Для появи зірка вибирала сірий укорочений лляний топ з тонкими бретельками, а також підібрала широкі лляні штани з такого ж матеріалу зі зручною гумкою на талії і більш насиченого кольору. Доповнили цибулю босоніжки на масивній платформі та високих підборах.
Своє волосся вона зібрала в тугий пучок, а очі сховала за сонцезахисними окулярами.
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Раніше Дженніфер Лопес у дизайнерській сукні засвітилася перед святкуванням дня народження Бена Аффека. З артистом вона зіграла таємне весілля зовсім недавно, але викликала бурхливу реакцію та продовжує дивувати шанувальників.
Знаменитість для виходу у світ обрала блискучу напівпрозору сукню Gucci з вишивкою та білим коміром, а також доповнила образ туфлями та сумкою Valentino.
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