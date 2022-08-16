53-річна Дженніфер Лопес вирішила розповісти, який шлях має бути у людини, щоб здобути ідеальне тіло.

Дженніфер Лопес відзначила весілля з Беном Аффлеком у нічній каплиці разом з іншими парами та влаштувала таємну церемонію без жодних фотографів. Пара вирішила обійтися скромним увечері для себе, тому тепер Лопес з гордістю сяє на шоу і дає різні інтерв'ю.

На цей раз Лопес вирішила висловитися про те, з чого почати свій шлях до ідеальної зовнішності. 53-річна знаменитість помітила деякі пункти.

«Вірно. Якщо ви хочете змінити зовнішнє, ви повинні спочатку змінити внутрішнє. Ви повинні змінити увагу своїх думок, тому що те, що ви думаєте, безпосередньо впливає на те, як ви почуваєтеся, а те, як ви себе відчуваєте, безпосередньо впливає на те, як реагує ваше тіло.

А то, как реакции вашего тела напрямую влияет на то, как вы себя ведете, и то, как вы ведете себя, определяет, кто вы есть. и что вы испытываете в жизни» - высказалась Дженнифер.

Свой косметический бренд Лопес продвигает больше года, а теперь решила похвастатьсят акже интересными косметическими идеями для ухода за лицом.

«Ночной must-have для Lo… Клинически доказано, что средство мягко отшелушивает, улучшает текстуру и обновляет кожу, пока вы спите 💤. Беги, а не ходи, чтобы получить ночной уход за лицом в бутылке» - похвасталась Лопес.

Нагадаємо, "Схожа на італійку": Юля "Зайчика" з "Холостяка" у нескромній сукні засвітилася за кордоном.

Як повідомляла Politeka, "Навчіть мене": Камінська з "НеАнгелів" зіткнулася з несподіваною проблемою за кордоном.

Також Politeka писала, що "Кожна зустріч із вами…": Могилевська запросила всіх українців на свій день народження, відео.