Популярна українська співачка Злата Огневич, яка була героїнею другого сезону шоу "Холостяка", вирішила висловитись про досить важливу проблему, яку слід обговорювати і не забувати. На цей раз Злата заговорила про дітей і про те, як вони страждають через дії окупантів.

«450 000 – тисячі українських дітей примусово депортовано на територію ворога. І це лише приблизні дані, багато фактів замовчуються та ховаються. На наших очах відбувається геноцид українського народу.

Знову це відбувається з нами! Але зараз ми маємо можливість вибратися з цієї пастки історії, яка триває вже не одне століття. Мусимо боротися і розповідати світові» - висловилася Злата.

Вона зауважила і тему загальної втоми останнім часом, але наголосила: зараз українці не мають права здаватися.

Раніше зірка виклала миле фото, а у підписі до нього розповіла про незвичайну благодійну акцію.

"Жіноча сила і солідарність, підтримка і допомога. Завжди. Ось що має бути між нами, дівчатами. Ну і секрети, звичайно, куди без них. Хоча, зараз йтиметься про те, що більше не секрет. Ми довгий час готували благодійний проект з партнерами, а тепер я можу розповісти та запросити вас взяти в ньому участь".

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