Популярная украинская певица Злата Огневич, которая была героиней второго сезона шоу "Холостяка", решила высказаться о довольно важной проблеме, которую следует обсуждать и не забывать. В этот раз Злата заговорила о детях и о том, как они страдают из-за действий оккупантов.

«450 000 ‼️ тысячи украинских детей принудительно депортированы на территорию врага. И это только приблизительные данные, многие факты умалчиваются и скрываются. На наших глазах происходит геноцид украинского народа.

Снова это происходит с нами! Но сейчас у нас есть возможность выбраться из этой ловушки истории, которая длится уже не одно столетие. Должны бороться и рассказывать миру» - высказалась Злата.

Она подметила и тему всеобщей усталости за последнее время, но подчеркнула: сейчас украинцы не имеют права сдаваться.

Ранее звезда выложила милое фото, а в подписи к нему рассказала о необычной благотворительной акции.

"Женская сила и солидарность, поддержка и помощь. Всегда. Вот что должно быть между нами, девушками. Ну и секреты, конечно, куда без них. Хотя, сейчас речь пойдет о том, что больше не секрет. Мы долгое время готовили благотворительный проект с партнерами, а теперь я могу рассказать и пригласить вас принять в нем участие".

Напомним, "Судьба подарила": Онуфрийчук из "Танців з зірками" поделилась романтичными кадрами с мужем-миллионером.

Как сообщала Politeka, "Я боялся, что…": Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал о вынужденном переезде, и как строил жизнь с нуля.

Также Politeka писала, что "Как трогательно": Дорофеева удивила необычным исполнением своего украинского хита, видео.