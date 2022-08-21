На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася радісною новиною: 21 серпня вона нарешті повноцінно стала Заслуженою артисткою України.

"Матвієнко Антоніна Петрівна — Заслужений артист України — від сьогодні офіційно на 100%. Чому від сьогодні? Тут повернемося в серпень 2021. Минулого року, на 30 річницю Незалежності України, у кулуарах НСК Олімпійський, де відбувся святковий концерт, мене вітало багато колег. Без зайвої думки відповідала «Дякую, навзаєм!» — вважала, що привітання зі спільним святом — Днем народження Країни", — розповідає Матвієнко.

Але наступного дня вітання співачці почали «прилітати» вже від підписників.

"Отримавши з десяток повідомлень, не витримала та запитала «а з чим саме вітаєте?». І тут мені надсилають посилання на Указ Президента, про присвоєння звання Заслуженої. Перша емоція шок та сльози на очах", — зізнається Антоніна.

Торік офіційного вручення не відбулося, але сьогодні нарешті артистка отримала заповітну відзнаку.

"Знаю, багато хто скептично ставиться до подібних звань, але, як жартує моя мама: «Зате надбавка до пенсії буде». Щиро вдячна за відзнаку Президентові нашої сильної та непереможної Батьківщини! Все буде Україна💙💛", — наголосила Матвієнко.

Також Тоня поділилася з шанувальниками відео самого моменту вручення:

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