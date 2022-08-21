На своей странице в Instagram звезда поделилась радостной новостью: 21 августа она наконец-то полноценно стала Заслуженной артисткой Украины.

"Матвиенко Антонина Петровна — Заслуженный артист Украины — с сегодняшнего дня официально на 100%. Почему с сегодняшнего дня? Здесь вернемся в август 2021. В прошлом году, на 30 годовщину Независимости Украины, в кулуарах НСК Олимпийский, где состоялся праздничный концерт, меня приветствовало много коллег. Без лишних мыслей отвечала «Спасибо, взаимно!» - считала, что поздравления с общим праздником - Днем рождения Страны", - рассказывает Матвиенко.

Но на следующий день поздравления певице начали прилетать уже от подписчиков.

"Получив с десяток сообщений, не выдержала и спросила «а с чем именно поздравляете?». И здесь мне присылают ссылку на Указ Президента, о присвоении звания Заслуженной. Первая эмоция шок и слезы на глазах", - признается Антонина.

В прошлом году официальное вручение не состоялось, но сегодня наконец артистка получила заветное отличие.

"Знаю, многие скептически относятся к подобным званиям, но, как шутит моя мама: «Зато надбавка к пенсии будет». Искренне благодарна за отличие Президенту нашей сильной и непобедимой Родины! Все будет Украина💙💛", — подчеркнула Матвиенко.

Также Тоня поделилась с поклонниками видео самого момента вручения:

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