Відома актриса Яна Глущенко розповіла про те, що виїхала з країни, і тепер вони з чоловіком підтримують стосунки на відстані.

Популярна українська актриса гумористичного жанру Яна Глущенко, яка є справжньою зіркою "Дизель-шоу", практично з початку війни залишила Україну, рятуючи сина Тамерлана. Тим часом чоловік знаменитості Олег залишився в Україні. Яна зізналася, що дуже сумує за коханим чоловіком, як і їхній син, проте зараз їм доводиться підтримувати стосунки на відстані. Про це вона розповіла в інтерв'ю, яке опублікували на сайті dizelstudio.com.

"Ми бачилися з чоловіком 28 лютого. Я дуже сумую за ним, а Томуся за татом. Але він розуміє, що зараз такий час, батько не може приїхати. Він допомагає Україні якнайшвидше перемогти", - ділиться Яна.

За словами зірки, єдина можливість побачити одне одного – відеозв'язок. Так вони щодня діляться новинами із життя. Кордони та кілометри стали перепоною і для святкування річниці пари. 1 квітня Яна та Олег умовно відзначили 5 років разом. Цього дня вони за традицією вирушили до Одеси, де під час гастролей «Дизель Шоу» офіційно зареєстрували шлюб. Але попри все чоловік привітав кохану, влаштувавши їй сюрприз на відстані.

"Наші спільні знайомі, які тут, передали від Олега квіти та подарунок. Ось так ми можемо підтримувати один одного. І знаєте, у мене немає якогось "істеричного" зневіри. Напевно, тому, що скоро ми з ним побачимось", - зізналася Глущенко.

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