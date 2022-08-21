Известная актриса Яна Глущенко рассказала о том, что уехала из страны и теперь они с мужем поддерживают отношения на расстоянии.

Популярная украинская актриса юмористического жанра Яна Глущенко, которая является настоящей звездой "Дизель шоу", практически с начала войны покинула Украину, спасая сына Тамерлана. В это время муж знаменитости Олег остался в Украине. Яна призналась, что очень скучает по любимому мужу, как и их сын, однако, сейчас им приходится поддерживать отношения на расстоянии. Об этом актриса рассказала в интервью, которое опубликовали на сайте dizelstudio.com.

"Мы виделись с мужем 28 февраля. Я очень скучаю по нему, а Томуся по папе. Но он понимает, что сейчас такое время, отец не может приехать. Он помогает Украине как можно быстрее победить", - делится Яна.

По словам звезды, единственная возможность увидеть друг друга – видеосвязь. Так они каждый день делятся новостями из жизни. Границы и километры стали преградой и для празднования годовщины пары. 1 апреля Яна и Олег условно отметили 5 лет вместе. В этот день они по традиции отправились бы в Одессу, где во время гастролей «Дизель Шоу» официально зарегистрировали брак. Но несмотря ни на что мужчина поздравил любимую, устроив ей сюрприз на расстоянии.

"Наши общие знакомые, которые здесь, передали от Олега цветы и подарок. Вот так мы можем поддерживать друг друга. И знаете, у меня нет какого-то "истерического" уныния. Наверное, потому, что скоро мы с ним увидимся", - призналась Глущенко.

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