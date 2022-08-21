Лілія Ребрик, відома українська телеведуча, розповіла про непросте рішення для себе та батьків, але при цьому побалувала дітей.

Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка була ведучою ранкового шоу на телеканалі "Україна", захопила увагу українців новим чином у чорній сукні з вирізом. Також ведуча розповіла про танці для дітей, які допомагають малюкам розбавити свої будні.

«Не наважувалися самі дуже довго, радилися з батьками наших вихованців, опитували тут у instagram і вирішили - Студія Дикого знову відкривається. Ми відновлюємо заняття з танців з вересня та оголошуємо набір у різні групи.

До речі, тренер – ідеальний 🥰: саме він мене і навчив танцювати! І ще – у планах також – група для дорослих: зніматимемо психологічну напругу латиноамериканськими танцями або dance-фітнесом. А може, і тим, і тим! Ну і обіцяю, що теж приєднаюся до цих занять – психологи кажуть: біль, розпач та депресію треба знімати рухами!» - сказала Лілія.

Також телезірка поділилася чарівним чорно-білим фото, а у підписі до нього розповіла про мрії. За її словами, зараз, звичайно, її найбільша мрія, як і у всіх українців – перемога. Щоб знову почуватися у безпеці, щоб спокійно відводити дітей до школи.

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