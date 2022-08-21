Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка була ведучою ранкового шоу на телеканалі "Україна", захопила увагу українців новим чином у чорній сукні з вирізом. Також ведуча розповіла про танці для дітей, які допомагають малюкам розбавити свої будні.
«Не наважувалися самі дуже довго, радилися з батьками наших вихованців, опитували тут у instagram і вирішили - Студія Дикого знову відкривається. Ми відновлюємо заняття з танців з вересня та оголошуємо набір у різні групи.
До речі, тренер – ідеальний 🥰: саме він мене і навчив танцювати! І ще – у планах також – група для дорослих: зніматимемо психологічну напругу латиноамериканськими танцями або dance-фітнесом. А може, і тим, і тим! Ну і обіцяю, що теж приєднаюся до цих занять – психологи кажуть: біль, розпач та депресію треба знімати рухами!» - сказала Лілія.
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Також телезірка поділилася чарівним чорно-білим фото, а у підписі до нього розповіла про мрії. За її словами, зараз, звичайно, її найбільша мрія, як і у всіх українців – перемога. Щоб знову почуватися у безпеці, щоб спокійно відводити дітей до школи.
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