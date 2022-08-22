Як все пройшло шоумен показав у своїх сторіс істаграмі.

Церемонія одруження відбулася 20 серпня на даху пентхауса у Києві.

Реді запрошених були інші учасники двох сезонів реаліті – Євген Ковтуненко, Олексій Тригубенко та Максим Тарапата. Ведучим заходу став колега Рибака, теле- та радіоведучий Андрій Чорновіл.

На кадрах видно, як Андрій та його кохана Аліна запально танцювали з гостями, а перший танець молодих, як зазначив наречений, вони репетирували лише 12 хвилин.

Також гуморист показав чуттєвий танець з усією мамою, який є невід'ємною традицією кожного весілля.

За словами гумориста, весілля вдалося на славу, оскільки на ранок він не пам'ятав, де залишив свою машину.

Зазначимо, що Андрій Рибак зізнався у почуттях Холостячці Ксенії Мішиної, а потім заявив, що поза проектом він мав дівчину. Артистка розпрощалася з ним за крок від фіналу, а на фінальному пост-шоу Андрій підтвердив, що знову зустрічається з дівчиною Аліною.

Раніше повідомлялося, що учасник "Холостячки" Рибак показав, як готується до весілля: "Головне, щоб наречена не втекла"

Також, "Інша людина": Еллерт із новими зубами вразив перетворенням, як став виглядати переможець "Холостячки"

Politeka розповідала, екс-учасник "Холостячки" Рибак після повернення в Україну возз'єднався з Еллертом: "Чудики ви..."