Как все прошло шоумен показал в своих сторис instagram.

Церемония бракосочетания состоялась 20 августа на крыше пентхауса в Киеве.

Реди приглашенных были другие участники двух сезонов реалити – Евгений Ковтуненко, Алексей Тригубенко и Максим Тарапата. Ведущим мероприятия стал коллега Рыбака, теле- и радиоведущий Андрей Черновол.

На кадрах видно, как Андрей и его возлюбленная Алина зажигательно танцевали с гостями, а первый танец молодых, как отметил жених, они репетировали всего 12 минут.

Также юморист показал чувственный танец со всей мамой, который является неотъемлемой традицией каждой свадьбы.

По словам юмориста, свадьба удалась на славу, так как на утром он не помнил, где оставил свою машину.

Отметим, что Андрей Рыбак признался в чувствах Холостячке Ксении Мишиной, а затем заявил, что вне проекта у него была девушка. Артистка распрощалась с ним в шаге от финала, а на финальном пост-шоу Андрей подтвердил, что снова встречается с девушкой Алиной.

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